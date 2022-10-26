الأطر النقابية لنقابة الأطباء ترفض إعلان رئاسة السلطة "مجلس تأسيسي"

أعلنت الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطين - المحافظات الجنوبية رفضها التام لقرار رئاسة السلطة الفلسطينية إعلان مجلس تأسيسي للنقابة لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي وتجاوزه الهيئات والمرجعيات القانونية.

وقالت في بيان وصل موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء فلسطين".

وأكدت الأطر أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية أو وطنية أو نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابي وتعميقا لحالة الشرخ والانقسام البغيض".

وأوضحت أن القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما يضمن عدم تفرد أي فصيل أو إطار في قيادة النقابة.

وقالت: "كنا ولا زلنا ندعو إلى انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الأطباء والأطر لتشكيل مجلس نقابي مهني عبر الانتخابات، بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية".

وحذرت أي شخص بانتحال شخصية وعضوية مجلس إدارة نقابة أطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية وعدم التعامل مع الأسماء المذكورة.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بيان صادر عن الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطين - المحافظات الجنوبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء والزميلات الأماجد

في ظل الحالة النضالية الوطنية المتقدمة التي تشهدها فلسطين في جنين ونابلس وغيرها من المدن والتي تخلى فيها الجميع عن الألوان والانتماءات الحزبية وانصهرت أذرع المقاومة لتضرب عن قوس واحدة وفي ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد شباب المقاومة وفي اللحظة التي تودع فيها فلسطين شهداءها الابرار تفاجأ الجميع بصدور قرار بقانون رقم () لسنة 2022 بشأن إنشاء نقابة أطباء فلسطين بتاريخ 25/10/2022 وتعيين مجلس تأسيسي له متجاهلا المحاولات الحثيثة التي تبذلها كافة الأطر المهنية النقابية في نقابة أطباء فلسطين – المحافظات الجنوبية نحو توحيد الجسم النقابي الطبي في محاولة الى الخروج من حالة الجمود النقابي التي افرزها الانقسام البغيض.

إن الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطين وبعد إعلانها الصادر بتاريخ 4/9/2022 ودعوتها جميع الاطباء والاطر النقابية الى المشاركة في الجمعية العمومية لنقابة الاطباء تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس ادارة النقابة الا اننا تفاجأنا في حينه بإعلان المكتب الحركي في نقابة الاطباء برفضه للمشاركة في الانتخابات آثرنا أن لا نرد على هذا البيان (ولم نكن نعلم في حينه أن مرجع هذا الرفض وجود نية مبيته للالتفاف على القرار الذي اتخذته الاطر النقابية مجتمعة بمن فيها المكتب الحركي (بيان الاطر الصادر بتاريخ 24/12/2021)) ولقد بذلنا ومازلنا نبذل اكبر جهد من اجل اقناع الاخوة في حركة فتح من خلال الوسطاء للعدول عن قرارهم بالمقاطعة والالتحاق بهذا العرس الوطني الديمقراطي لكن الاصرار على هذا الموقف وتغليبا منا للغة العقل والحكمة قررنا مرة أخرى تأجيل عقد الجمعية العمومية الذي كان مقررا بتاريخ 22/10/ 2022 لإعطاء فرصة للوسطاء لعلنا نصل الى انتخابات يشارك فيها الكل الفلسطيني وتفرز مجلس ادارة نقابي منتخب يمثل جميع الزملاء والأطر النقابية.

إن تسويق هذا القرار على أنه جاء من معالجة حالة الانقسام وتوحيد العمل النقابي يفنده انه صدر في ظل وجود مجلس نقابة منتخب في المحافظات الشمالية، إن هذا القرار لا يعكس حالة التفرد فحسب بل التغول التي تمارسها السلطة على كل من يخالفها ولا ينصاع لها حتى لو كان مقربا من حركة فتح او محسوب عليها ولو جاء بشكل ديموقراطي حر ونزيه.

إن القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية منعدم وطنيا وقانونيا وينسف كل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية الى توحيد الجسم النقابي الطبي وتجسيدا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار الامر يقتضي رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم في وجه هذا القرار وعدم السماح بتمريره.

وإزاء هذا القرار المنعدم المنافي للقانون والاعراف النقابية ولنظام النقابة الداخلي فإننا في نقابة أطباء فلسطين– المحافظات الجنوبية نؤكد على ما يلي:

نعلن رفضنا التام لهذا القرار لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي وتجاوزه الهيئات والمرجعيات القانونية لنقابة أطباء فلسطين حيث لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء فلسطين. نؤكد أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية او وطنية او نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابي وتعميقا لحالة الشرخ والانقسام البغيض. إن القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما يضمن عدم تفرد أي فصيل أو إطار في قيادة النقابة. كنا ولا زلنا ندعو الى انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الاطباء والاطر لتشكيل مجلس نقابي مهني عبر الانتخابات، بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية. نحذر اي شخص بانتحال شخصية وعضوية مجلس ادارة نقابة اطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية وعدم التعامل مع الاسماء المذكورة. ندعو جموع الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة، كما نتوجه لمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية. نطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية المطلوبة بحق كل من ينتحل شخصية النقابة.

الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطين – المحافظات الجنوبية

25 أكتوبر 2022

فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين