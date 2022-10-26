فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة الأطباء تعلن العصيان الطبي ومخاطبة جهات دولية رفضاً لمرسوم "عباس"

فيديو جديد يكشف لحظة رفض رونالدو المشاركة بديلاً أمام توتنهام

مستوطنون يستولون على 100 دونم في خلة مكحول

أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بالضفة

هل سيشارك فاران في كأس العالم 2022 مع فرنسا؟

بإشراف بوتين.. روسيا تطلق مناورات نووية

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

"الشباب والثقافة" تطلق ميثاق شرف لمناهضة التطبيع

شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد الكرة

بطريقة همجية.. مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا برام الله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد الكرة

26 أكتوبر 2022 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
...
شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية
غزة/ وائل الحلبي:

يدرس نادي شباب رفح التوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد كرة القدم بتخسيره إداريا في مباراته مع شباب خان يونس في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعه لدراسة جميع الخيارات المتاحة للطعن في قرار الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتوجه للجنة الاستئناف بالاتحاد، وفي حال تثبيت قرار الاتحاد فإن المحكمة الرياضية ستكون الخطوة التالية حال قرر النادي ذلك.

وقال ياسر المغربي نائب رئيس النادي في تصريحات سابقة لـ:"فلسطين أون لاين" إن الإدارة تشعر بحالة من الاستياء لقرار اتحاد كرة القدم الذي جاء في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي بإطلاق مبادرات نبذ العنف بين الجماهير والتي كانت واضحة بشكل أكبر في الفترة الماضية.

وأضاف المغربي أن ناديه كان ينتظر أن يحقق اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار، خاصة وأن سلوك المشجع الذي قام بإلقاء زجاجة المياه للملعب كان فرديا ولم يكن سلوكًا جماعيًّا للجماهير التي كانت متواجدة في المدرجات.

المصدر / فلسطين أونلاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شباب رفح #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #الدوري الممتاز في غزة #شباب رفح يلجأ للمحكمة الرياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة