شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد الكرة

غزة/ وائل الحلبي:

يدرس نادي شباب رفح التوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد كرة القدم بتخسيره إداريا في مباراته مع شباب خان يونس في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعه لدراسة جميع الخيارات المتاحة للطعن في قرار الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتوجه للجنة الاستئناف بالاتحاد، وفي حال تثبيت قرار الاتحاد فإن المحكمة الرياضية ستكون الخطوة التالية حال قرر النادي ذلك.

وقال ياسر المغربي نائب رئيس النادي في تصريحات سابقة لـ:"فلسطين أون لاين" إن الإدارة تشعر بحالة من الاستياء لقرار اتحاد كرة القدم الذي جاء في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي بإطلاق مبادرات نبذ العنف بين الجماهير والتي كانت واضحة بشكل أكبر في الفترة الماضية.

وأضاف المغربي أن ناديه كان ينتظر أن يحقق اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار، خاصة وأن سلوك المشجع الذي قام بإلقاء زجاجة المياه للملعب كان فرديا ولم يكن سلوكًا جماعيًّا للجماهير التي كانت متواجدة في المدرجات.

المصدر / فلسطين أونلاين