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طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء 26 أكتوبر

25 أكتوبر 2022 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية لسفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء  الموافق 26 أكتوبر. 

وقالت الهيئة، في بيان صحفي مكتوب: "إنّ السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (270) من الكشف رقم (2022/35)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)".

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأوضحت أنّ الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر

الكشف رقم (2022/35)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #مسافرين #آلية السفر

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