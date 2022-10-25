مسيرات شعبية في أنحاء الضفة دعما لنابلس

شارك مئات المواطنين في مسيرات شعبية خرجت في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، إسنادا ودعما لمدينة نابلس، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية بالبلدة القديمة للمدينة.

وهتف المشاركون في المسيرات التي خرجت في مدينة رام الله والخليل وطولكرم وكذلك القدس المحتلة وقلقيلية، لنابلس وللمقاومين في مجموعة عرين الأسود.

وكذلك أقدم شبان على اشعال الإطارات المطاطية عند مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بينما خرجت مسيرة في شارع عمان شرق نابلس باتجاه وسط المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، أبرزها ضاحية السلام بالقدس المحتلة، وفي قرية النبي صالح شمال رام الله، إلى جانب المداخل الشرقية لمدينة نابلس.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعزيزات لأجهزة أمن السلطة وهي تنشر وسط مدينة رام الله، من أجل قمع المظاهرة التي خرجت دعما لمدينة نابلس.

شاهد| بعد خروج مسيرات تضامنية مع نابلس.. استنفار كبير لأجهزة السلطة على دوار المنارة برام الله pic.twitter.com/a2z9I3Gm7v — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 25, 2022

من جانبها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، فجر الثلاثاء، يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء، بينما دعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الجماهير إلى المشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

شاهد | مسيرة مركبات في الخليل نصرة للمقاومين في نابلس pic.twitter.com/BzzyTR3tVm — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 24, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين