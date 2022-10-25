شهداء وجرحى برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن ارتقاء 3 شهداء و19إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها 3 إصابات بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين اللذان ارتقيا في اللحظات الأولى من اقتحام نابلس هما حمدي شرف وعلي عنتر، قبل الإعلان عن ارتقاء شهيد ثالث.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" في نابلس، أحمد جبريل، إن الطواقم الطبية (حتى الساعة الثانية فجرا) تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها اصابتان خطيرتان وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات وصفت "بالعنيفة" بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مُسيّرة.

كما استشهد الشاب قصي التميمي بعدما أصيب برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال رام الله، وذلك خلال قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدمًا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل، عدة أحياء في البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت أحد المباني في حارة الياسمينة وقصفته بصواريخ، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وتفجيرات في المنطقة.

🔴 مصادر محلية: استهداف سيارة مدنية في مدينة نابلس#نابلس pic.twitter.com/shnuNqcStn — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 24, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين