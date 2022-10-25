حماس تدعو إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه دفاعا عن نابلس

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين إلى "النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وقال جبارين في تصريح صحفي، فجر اليوم، وصل نسخة عنه، إن "دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار".

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وأضاف: "ننعى إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهداء نابلس الأبطال، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى"، متابعا "نشد على أيدي المقاومين الأبطال وعرين الأسود الذين يتصدون ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".

وختاما أكد جبارين، بالقول: "سنبقى على عهد الوفاء للشهداء وسيظل السلاح مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة".

وفي ذات السياق، أصدرت مجموعة "عرين الأسود" بيانا قالت فيه إنه "حان وقت خروج الأسود من عرينها"، وقالت إنه "بالاستشهاد عزنا أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان".

وأضافت مجموعة "عرين الأسود" في بيانها "يا أيها الشعبُ العظيم، أنتم القوة وأنتم المُستقبل وأنتم حياة الأمة، بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا، أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والعار".

المصدر / فلسطين أون لاين