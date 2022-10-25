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3 شهداء 19 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس

25 أكتوبر 2022 . الساعة 01:54 بتوقيت القدس
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الشهيدان حمدي شرف وعلي عنتر اللذين

استشهد 3 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلن وزارة الصحة في بيان مقتضب عن ارتقاء 3 شهداء و19إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها 3 إصابات بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين اللذان ارتقيا في اللحظات الأولى من اقتحام نابلس هما حمدي شرف وعلي عنتر.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" في نابلس، أحمد جبريل، إن الطواقم الطبية (حتى الساعة الثانية فجرا) تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها اصابتان خطيرتان وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات وصفت "بالعنيفة" بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مُسيّرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل، عدة أحياء في البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت أحد المباني في حارة الياسمينة وقصفته بصواريخ، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وتفجيرات في المنطقة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #البلدة القديمة #اقتحام نابلس #عرين الاسود

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