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الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

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من عدة مداخل

محدث بالفيديو والصور الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

25 أكتوبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة مداخل وبتعزيزات عسكرية كبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة للبلدة القديمة في نابلس، تخللها تفجيرة عدة عبوات ناسفة بقوات الاحتلال، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين، بعضها في حالة الخطر الشديد.

وفي ذات السياق، قالت قناة 13 العبرية إن "قوات كبيرة من الجيش ووحدات خاصة تقتحم البلدة القديمة وتنفذ عملية ضد عرين الأسود وهناك اشتباكات من مسافة قصيرة".

وبالتزامن مع ذلك، أشعل مواطنون إطارات مطاطية على دوار الشهداء وسط نابلس، بالتزامن مع الاشتباكات المستمرة داخل البلدة القديمة مع مقاتلي عرين الأسود، وكذلك صدحت مآذن المساجد في نابلس بالتكبير والدعوات للاحتشاد والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

 

 

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#الاحتلال #نابلس #البلدة القديمة #مدينة نابلس #عرين الأسود

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