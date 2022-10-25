الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة مداخل وبتعزيزات عسكرية كبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة للبلدة القديمة في نابلس، تخللها تفجيرة عدة عبوات ناسفة بقوات الاحتلال، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين، بعضها في حالة الخطر الشديد.

وفي ذات السياق، قالت قناة 13 العبرية إن "قوات كبيرة من الجيش ووحدات خاصة تقتحم البلدة القديمة وتنفذ عملية ضد عرين الأسود وهناك اشتباكات من مسافة قصيرة".

وبالتزامن مع ذلك، أشعل مواطنون إطارات مطاطية على دوار الشهداء وسط نابلس، بالتزامن مع الاشتباكات المستمرة داخل البلدة القديمة مع مقاتلي عرين الأسود، وكذلك صدحت مآذن المساجد في نابلس بالتكبير والدعوات للاحتشاد والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

شاهد| قوات الاحتلال تقتحم شارع الباشا بنابلس pic.twitter.com/JJP4L9rGIe — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 24, 2022

شاهد| قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية الى مدينة نابلس هذه الأثناء pic.twitter.com/aTNDG6bUGr — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 24, 2022