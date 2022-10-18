9 معلومات مهمة عن مجموعات "عرين الأسود".. تعرّف إليها

محمد إسماعيل

صباح يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر لعام 2022م، "مجموعات "عرين الأسود" تخوض اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في سهل روجيب والذي يقع جنوب شرق مدينة نابلس.

من هنا كانت البداية لانطلاق أول عمليات مجموعات "عرين الأسود"، وقد أسفر هذا الاشتباك عن مقتل جندي إسرائيلي باعتراف قوات الاحتلال، والذي وقع قرب مستوطنة "شافي شومرون"، شمالي الضفة الغربية.

فمثل هذه العمليات النوعية ذاع فعل مجموعات "عرين الأسود" قبل أن يذاع اسمها كمجموعات مسلّحة، تضمن ثلة من شباب أبطال، تعاهدوا على مقاومة هذا المحتل الصهيوني الغاصب لأرضهم أينما وكيفما وجد وبأشكاله جنود ومستوطنين.

فمن هي مجموعات "عرين الأسود" وما هو ميثاقها وبرنامجها وكيف تم اختيار الاسم والشعار، ومن هو مؤسس مجموعات العرين ومن هم شهداؤها وأسرها وطبيعة عملياتها النوعية والكثير من الأسئلة سنجيب عليها في هذا المقال.

من هي مجموعات "عرين الأسود"؟

بين حجارة نابلس وأزقتها، اختار ثلة من شبابها الأبطال، طريق السلاح والمقاومة لمواجهة العدو الإسرائيلي في سبيل رفع الظلم والقهر الذي أوقعه الاحتلال عليهم.

فرغم صغر سنّهم وحداثة أسنانهم وقلة خبرتهم العسكرية، اختار هؤلاء الأبطال هذه الطريق، وتعاهدوا عليها، وقد ضمّت هذه المجموعات العديد من شباب المدينة الأبطال بمختلف ألوانهم وأطيافهم، مشكّلين مجموعات ثورية موحدة آلمت الاحتلال وما زالت، تحت اسمٍ وشعارٍ واحد.

وظهرت هذه المجموعات خلال حفل تأبين المؤسس في صورة أبهرت جموع المواطنين والشرفاء على حد سواء، ممن حضروا حفل تأبين مؤسس عرين الأسود، وما شاهدوا تلك المشاهد الأولى لظهور أبطال العرين، وسط مدينة نابلس.

وتُعدّ مجموعات عرين الأسود من أحدث المجموعات المسلحة ظهورًا في فلسطين وبالتحديد شمال الضفة الغربية في شرق مدينة نابلس والتي اتخذت منها مقرا لها.

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ميثاق وبرنامج مجموعات عرين الأسود

أعلنت المجموعات وعلى لسان أحد أفرادها، ميثاق العرين وبرنامجها المقاوم ليكشف أن دماء الشهيد القائد المؤسس محمد العزيزي ورفيقه دربه الشهيد المجاهد عبد الرحمن صبح، التي سالت بين شوارع المدينة كانت بمثابة النور الذي شقّ لهم طريق مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدث أن عنجهية الاحتلال وغطرسته ضد أبناء شعبه، تفرض عليهم مقاومته بكافة الأشكال وفي جميع أماكن تواجده ، سواء كانوا جنودا أو مستوطنين.

ونصّ ميثاق وبرنامج عرين الأسود ونهجه، على أن شهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" هي الراية التي يقاتلون تحتها وشعارهم، وتقديرا وتمجيدا لأبطال قادة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافهم كالشهيد ياسر عرفات والشهيد أحمد ياسين والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد أبو علي مصطفى، تعاهدوا على أن يسيروا على طريقهم، وأن لا يتركوا السلاح تحت أي عائق وأن تصوب رصاصاتهم تجاه المحتل ومستوطنيه وعملائه فقط.

وصرّحت مجموعات العرين أنها ترفع الغطاء عن كل شخص أو جماعة يكون عملها مطالبة أصحاب الأموال بالتبرع لهم، ومع إدانتهم المسبقة لهذا العمل.

وذكر بيان العرين نقطة تتعلق بالإخوة العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بأن سلاحهم المجموعات موجهة نحو الاحتلال وأن ما يرفع السلاح عليهم بأنه ليس منهم.

حكاية الاسم "عرين الأسود"

كان اختيار اسم "عرين الأسود" خلال جلسة متواجد بها الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين مع رفقائه، وفيما كانوا يتناقشون بعض أمورهم، خرج الاسم "عرين الأسود" بمزحه منه، وبعدها أصبح الاسم "عرين الأسود" اسم يمثل هذه المجموعات، ودالًا على أبطالها.

حكاية شعار "عرين الأسود"

تضمن شعار مجموعات "عرين الأسود" العديد من العناصر ذات القيمة الكبيرة في مجتمعنا وهنا نعرف على أهم هذه العناصر:

أولاً: اسم "عرين" هو يرمز لمأوى الأسود

ثانيًا: قبة الصخرة المشرفة: وهي ترمز إلى القدس البوصلة

ثالثًا: البندقية: وهي ترمز للطريق والنهج الأصوب.

رابعًا: الفتى والمقلاع والخريطة: كلنا مطالبون بالدفاع عن أرضنا بلا استثناء ولن نعدم الوسيلة في ذلك.

من هو مؤسس مجموعات "عرين الأسود"؟

هو الشهيد القائد محمد بشار العزيزي أبو صالح، والذي بلغ من العمر 23 عامًا، ومن سكان مدينة نابلس (جبل النار) شمالي الضفة المحتلة، واستشهد مؤسس عرين الأسود محمد العزيزي ورفيق سلاحه أسد الاشتباكات الشهيد عبد الرحمن صبح فجر يوم الأحد في أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة (نابلس) بتاريخ 24/7/2022م، في سبيل تأمين انسحاب خمسة من رفاقهم المقاومين، وينتمي الشهيدان إلى كتائب شهداء الأقصى.

من هم شهداء مجموعات "عرين الأسود"؟

قدّمت مجموعات العرين العديد من شهدائها خلال عدة اشتباكات خاضتها ضد قوات الاحتلال وكان من ضمن هؤلاء الشهداء، الشهيد المؤسس القائد: محمد بشار العزيزي ، والشهيد القائد: عبد الرحمن جمال صبح، والشهيد المجاهد: سائد الكوني، وبالإضافة إلى الشهيد القائد إبراهيم النابلسي والشهيد إسلام صبوح وجميعهم استشهدوا في أثناء اشتباكهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، حيث تشكّلت به هذه المجموعات "عرين الأسود".





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أسرى مجموعات "عرين الأسود":

الأسير المجاهد: سلمان عمران "أبو أحمد" لدى قوات الاحتلال.

الأسير المجاهد: مصعب اشتية لدى السلطة برام الله.

من أين انطلقت مجموعات "عرين الأسود"؟

تكوّنت مجموعات عرين الأسود في شمال الضفة الغربية وبالتحديد في مدينة نابلس، حيث انطلقت مجموعات "عرين الأسود" بتنفيذ عملياتها النوعية هناك، وخاضت أكثر من اشتباك مسلح وتبنت العديد من العمليات وإطلاق نار وتفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال الإسرائيلي، فمن نابلس البداية، واليوم تدعو مجموعات العرين مدنًا أخرى للانضمام لها.

عدد عمليات مجموعات عرين الأسود:

تبنّت مجموعة عرين الأسود العديد من العمليات النوعية التي أدت إلى مقتل وإصابات في قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق اعتراف الاحتلال بذلك، وفيما يأتي نوضح بالجدول العمليات التي قامت بها مجموعات عرين الأسود ومكانها وتفاصيل أخرى، وهي على هذا النحو:

م نوع العملية مكان العملية بنابلس التاريخ اشتباك مسلح سهل روجيب 30/8/2022 اشتباك مسلح مخيم بلاطة 31/8/2022 اشتباك مسلح مخيم العين 5/9/2022 تفجير عبوة ناسفة مغتصبة براخا 10/9/2022 اشتباك مسلح مخيم بلاطة ومحيطه 13/9/2022 إطلاق صليات رصاص مستوطنة براخا 14/9/2022 إطلاق النار تجاه سيارة للمستوطنين بلدة حوارة 19/9/2022 إطلاق نار حاجز صرّة الاحتلالي 22/9/2022 إطلاق نار مُغتصبة براخا 22/9/2022 صليات كثيفة من رصاص مستوطنة هار براخا 23/9/2022 تصدي لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس 24/9/2022 إطلاق نار منطقة الطور ومستوطنة براخا. 29/9/2022 إطلاق النار مفترق مغتصبة شافي شمرون 29/9/2022 إطلاق وابل من الرصاص مدينة نابلس 30/9/2022 إطلاق صليات من الرصاص على باص للمستوطنين قرب حاجزة مغتصبة "ألون موريه" 2/10/2022 استهداف سيارة للمستوطنين مدينة نابلس 2/10/2022 اشتباك مسلح دوار قرية سالم 2/10/2022 إطلاق وابل من الرصاص حاجز عورتا وحاجز حوارة 2/10/2022

وقد إعلان مقاتلو مجموعة العرين عن أيام الغضب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 11/10/2022م نتيجة لاقتحامات المستوطنين للأقصى والاعتداء على الرجال والنساء والأطفال، فقد أعلنت مجموعات العرين على أثر ذلك البدء بسلسلة عمليات نوعية وتعهدت المجموعة على الاستمرار في هذه العمليات في قادم الأيام ضد هذا الاحتلال ونوضّح بالجدول العمليات التي قامت بها المجموعة وهي كالتالي:

م نوع العملية مكان العملية تاريخ العملية التفاصيل 1. عملية نوعية قرب مغتصبة "شافي شومرون" 11/10/2022 قتلى وإصابات بالعدو وفق بيان مجموعة "عرين الأسود" 2. إطلاق نار تجاه مجموعة من جنود الاحتلال دوار دير شرف 11/10/2022 إصابات بالعدو وفق بيان مجموعة "عرين الأسود" 3. عملية نوعية تجاه مجموعة من جنود المستوطنين تلة جرزيم 11/10/2022 - 4. عملية كدوميم مدينة نابلس 11/10/2022 - 5. عملية نوعية مفرق قرية بيتا 11/10/2022 - 6. إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق وابل من الرصاص منطقة نقطة المربعة الاحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الالتفافي وقرية تل استهل إصابات بقوات الاحتلال



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السلطة وعرين الأسود

فيما يخص موقف السلطة برام الله والذي كشفته "القناة 12" العبرية، خلال شهر أكتوبر، عن عرض السلطة برام الله على المقاومين دمجهم في أجهزتها الأمنية، بالإضافة إلى شراء أسلحتهم، لكن كان الرفض واضحاً من المقاومين، فيما طلبوا من رئيس السلطة برام الله محمود عباس بمقاومة الاحتلال، رداً على اغتيال قوات الاحتلال شهداء جنين (محمد ألونة، محمد أبو ناعسة، أحمد علاونة، عبد الرحمن خازم).

لسلامة البوصلة وطاهرة السلاح

اتفق محللون سياسيون لـ"فلسطين أون لاين" أن مجموعات "عرين الأسود" التي حدّدت البوصلة نحو القدس والسلاح نحو المحتل الغاصب، أنها بذلك جلبت بذلك دعم والتفاف الجماهير من حولها.

وأن طبيعة مكونات مجموعات العرين التي لم تقتصر على حزب بعينه من أحزاب المقاومة العاملة في فلسطين، جعلت الجميع يدعمها ويشجعها ويقف صفها.

وأطلق عدد من النشطاء مئات التغريدات تحت وسم (#هاشتاق) #عرين_الأسود و(#هاشتاق) #كلنا_عرين_الأسود، دعما لمجموعات "عرين الأسود" على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاقى هذا الـ(#هاشتاق) تفاعلات عدّة على منصّات التواصل الاجتماعي، دعمًا وإسناداً لهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الناشط محمد جموعي على صفحته على الفيسبوك قائلاً: "#عرين_الأسود.. احفظوا هذا الاسم جيّدًا.. عُنوان المُقاومة الجديد ومُدُنها الأبرز نابلس والقدس وجنين؟ لماذا خطَرُها لا يَقِلُّ عن خطَرِ الصّواريخ والمُسيّرات؟ وما هو مِيثاقها الجديد؟ وماذا يعني بقاء مُنفّذ هُجوم شُعفاط حُرًّا حتّى الآن؟

مجموعة من الشباب تدعو لتوحيد ورصّ الصفوف ونبد التشرذم وتوجيه جميع البنادق لعدو لكيان الغاصب وأذناب هذا الكيان على نهج جيش التحرير في فنون وتكتيك حرب المدن قوتهم الالتفاف الشعبي الفلسطيني، بسبب القيم والمثل التي يحملها منتسبيها، شبابها ينتمون لكل فصائل المقاومة جمع بينهم هدف واحد سامي الكفاح والجهاد المسلح نيابة عن مليار نسمة، يستغلون مواقع التواصل الصينية، البعيدة عن اختراقات أمريكا والكيان، يستحقون كل الدعم والتعريف بهم #عرين_الأسود من هناك تنطلق شراة تحرير بيت المقدس.

وغرّد أيضا ياسين عز الزين قائلاً: "البندقية التي تحملها مجموعات #عرين_الأسود ورفاقهم من مجاهدي القسام والسرايا وغيرهم، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"."

البندقية التي تحملها مجموعات #عرين_الأسود ورفاقهم من مجاهدي القسام والسرايا وغيرهم، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/hDGdtwXixd — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) October 12, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين