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المدرب الجديد للشجاعية .. ومن يقود التدريبات حالياً ؟

24 أكتوبر 2022 . الساعة 01:17 بتوقيت القدس
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فريق الشجاعية
غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد نايف الحطاب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية، أن المشاورات ما زالت مستمرة لتعيين مدرب جديد، خلفاً للمستقيل نعيم السويركي.

وقال الحطاب، أن المدرب الجديد لن يكون من خارج أسوار حي الشجاعية على الأغلب، مُشيراً إلى أن المجلس يتريث في تعيين المدرب، الذي سيتم الإعلان عن إسمه خلال الساعات القادمة.

وأوضح الحطاب، أن قائد الفريق الكابتن علاء عطية قاد التدريب بالأمس، وسيكون ذلك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الجديد.

وكشف الحطاب النقاب، عن وجود قائمة من المدربين على طاولة مجلس الإدارة، ويتم التباحث فيها، وسيتم اختيار المدرب الأنسب للفترة القادمة.

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#الشجاعية #نايف الحطاب

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