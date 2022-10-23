"الجهاد": اغتيال "كيلاني" لن ينال من عزائم المقاتلين الشجعان

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن اغتيال الشهيد تامر الكيلاني في نابلس (شمال الضفة) فجر اليوم الأحد، "لن ينال من عزائم المقاتلين الشجعان، ولن يمر دون عقاب".

ونعت في بيان مكتوب، أحد أبرز قادة "عرين الأسد" احدى مجموعات المقاومة في نابلس شمال الضفة الغربية، قائلة: إن"وصية الشهداء الذين أشعلوا بدمائهم انتفاضة الاشتباك من كتيبة جنين ونابلس إلى عرين الأسود، تنادينا للاستمرار في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا حتى دحر الاحتلال".

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وبيّنت الحركة دور الشهيد "وقتاله العنيد، إلى جانب رفاق دربه في عرين الأسود، التي أصبحت كابوساً مزعجاً يقض مضاجع العدو".

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم، استشهاد تامر الكيلاني، أحد قيادييها، بعملية اغتيال (إسرائيلية) في نابلس بانفجار عبوة "تي أن تي" لاصقة وضعت على دراجة نارية، واصفة إياه بأنه من "أشرس مقاتلي المجموعة".

المصدر / فلسطين أون لاين