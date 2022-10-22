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الاحتلال يعتدي على قاطفي الزيتون في التوانة جنوب الخليل

22 أكتوبر 2022 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي ثمار الزيتون في قرية التوانة جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وحاولت منعه من الوصول الى موقع الفعالية التي شارك فيها أهالي القرية وعدد من المتضامنين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية في قطف ثمار الزيتون بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وتزامنا مع الفعالية التي رفع المشاركون خلالها علم فلسطين، أغلقت قوات الاحتلال القرية وأعلنتها عسكرية مغلقة ومنعت الخروج والدخول إليها، كما داهم جنود الاحتلال والمستوطنون أراضي المواطنين وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

من جانبه، دعا الوزير شعبان، المزارعين إلى التشبث بالأرض والحفاظ على زيتونها أمام محاولات التهويد، وإلى تكثيف التواجد في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال الإسرائيلي

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