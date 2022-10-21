نجم فرنسي مسلم يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة

أعلن الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا، مستسلمًا لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفًا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022

كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا"، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والاندية التي لعب لها.

لم يلعب ريبيري مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادمًا من فيورنتنا، منذ المرحلة الاولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الاسابيع الاخيرة.

وأعلن ساليرنيتانا في بيان أنه توصل الى "اتفاق مشترك" لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدًا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب "دور آخر".

بدأ ريبيري مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000 وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005-2007) وبايرن ميونيخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عامًا 24 لقبًا، 23 منها مع بايرن، بالاضافة الى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.

حل ثالثًا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2013 عندما قاد بايرن الى ثلاثية تاريخية واعتبر الكثير من النقاد أنه الاحق بها قبل أن يحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، علمًا أن الفرنسي فاز في العام ذاته بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في أوروبا.

يذكر أن ريبيري أعلن في بداية حياته اعتناق الدين الإسلامي وغير اسمه إلى بلال، وتزوج من سيدة جزائرية.

المصدر / وكالات