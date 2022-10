نجم فرنسي مسلم يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة

أعلن الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا، مستسلمًا لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفًا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE