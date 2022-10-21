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قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

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بالفيديو قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

21 أكتوبر 2022 . الساعة 04:03 بتوقيت القدس
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قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزل في شارع الناصرة.

واستشهد الشاب صلاح البريكي، وأصيب 3 شبان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أنّ الإصابات التي وصلت مستشفى جنين الحكومي برصاص الاحتلال الأولى خطيرة بالرصاص الحي في الرقبة و3 إصابات طفيفة بالرصاص الحي في الأطراف.

وانطلقت صفارات الانذار في أرجاء مخيم جنين،عقب اكتشاف مجاهدي كتيبة جنين للقوة الخاصة التي حاصرة منزل واعتقلت كفاح النظمي وبراء علاونة.

ودارت اشتباكات عنيفة بحسب تصريح لكتيية جنين، بين الفدائيين وجيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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