قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزل في شارع الناصرة.

شاهد| إطلاق نار بشكلٍ مباشر على قوات الاحتلال في مدينة جنين. pic.twitter.com/axs67lqG4s — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 20, 2022

واستشهد الشاب صلاح البريكي، وأصيب 3 شبان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

فيديو| تشييع الشهيد صلاح البريكي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في جنين قبل قليل pic.twitter.com/vA50IEIBIR — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 20, 2022

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أنّ الإصابات التي وصلت مستشفى جنين الحكومي برصاص الاحتلال الأولى خطيرة بالرصاص الحي في الرقبة و3 إصابات طفيفة بالرصاص الحي في الأطراف.

شاهد| "مقـاومـون يطلقون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين". pic.twitter.com/0iK9kxf9Dv — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 20, 2022

وانطلقت صفارات الانذار في أرجاء مخيم جنين،عقب اكتشاف مجاهدي كتيبة جنين للقوة الخاصة التي حاصرة منزل واعتقلت كفاح النظمي وبراء علاونة.

ودارت اشتباكات عنيفة بحسب تصريح لكتيية جنين، بين الفدائيين وجيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين