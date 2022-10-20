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بالفيديو نعي مؤثر للشهيد عدي التميمي من المعلق الجزائري حفيظ دراجي.. ماذا قال؟

20 أكتوبر 2022 . الساعة 20:02 بتوقيت القدس
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حفيظ دراجي ينعى الشهيد عدي التميمي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

نعى المعلق الرياضي الجزائري المعروف حفيظ دراجي، الشهيد المجاهد عدي التميمي، الذي استشهد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وقال دراجي في رسالة صوتية، "هذه رسالة مني رسالة تعزية ومواساه ورسالة اكبار وإجلال وتحية وتقدير لشهيدنا عدي التميمي".

وأضاف: أعزي نفسي والوالدة والوالد وكل الأهل في فلسطين وخاصة في مخيم "شعفاط"، وأحييهم على صمودهم وبطولتهم وثباتهم، ومن خلالهم نترحم على الشهيد عدي التميمي.

ووجه دراجي رسالته للشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم الذين لا يزالون يأملون ويقفون مع الشعب الفلسطيني، ورحم الله الشهيد عدي التميمي.

وحظي الشهيد "التميمي" بتضامن فلسطيني وعربي واسع، حيث تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع استشهاده.

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