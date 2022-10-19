رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة شرق قلقيلية

رشق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، مركبات للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتضررت حافلة للمستوطنين من جرّاء تعرضها للرشق بالحجارة على شارع 55 قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

واستهدف الشبان بالزجاجات الحارقة والحجارة حافلة ومركبات للمستوطنين قرب البلدة، أكثر من مرة، وأطلقت قوات الاحتلال النار في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد إصابته من جرّاء إطلاق النار عليه غرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن حالة الشاب المصاب لم تعرف، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال اختطفوه فور إصابته في محيط الشارع الرئيس للمنطقة الغربية من البلدة.

وتشهد عزون ومداخلها والطريق الاستيطاني الذي يمر بالقرب من البلدة مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان احتجاجا على سياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.

ويحاصر الاحتلال بلدة عزون بعدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين