دعوة لـ"إرغام الاحتلال على وقف تدنيسه للمسجد الإبراهيمي"

دعت الناشطة السياسية انتصار العواودة، الشعب الفلسطيني إلى إرغام الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تدنيس المستوطنين المتكرر للمسجد الإبراهيمي بالخليل بحماية جيش الاحتلال.

وقالت العواودة في بيان صحفي مكتوب، اليوم الأربعاء: إنه "رغم بطش أجهزة السلطة وتنسيقها الأمني، والواقع المثقل بخلافات العائلات، فإنّ الخليل ستتوحد في وجه العدو، وتغضب آسادها لتُري الغاصب الموت الزؤام".

وتابعت: "تاريخ الخليل المقاوم يدل على الأقوى والأقدر على رفع الظهر، وعلى العالم الحر التحرك وإرغام العدو على الكفّ عن تدنيس المسجد الإبراهيمي"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت لعرين أسود الخليل أن ينطلق، وأن يزأر ويفتك بهذا العدو الهمجي".

وذكرت أنّ مستوطنين دنّسوا الليلة قبل الماضية، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأقاموا حفلًا غنائيًّا داخله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان احتفالًا غنائيًّا مماثلًا نظَّمه مئات المستوطنين في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، داخل المسجد الإبراهيمي، في انتهاك فاضح لدُور العبادة، وخصوصية المسلمين.

أما قوات الاحتلال فأعلنت عن إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين، لفسح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه كاملًا، في “الأعياد” اليهودية.

ومنذ بداية احتلال عام 1967، بدأت سلطات الاحتلال مساعي السيطرة على المسجد، وعقب المجزرة التي ارتكبها الإرهابي باروخ غولدشتاين عام 1994 منح الاحتلال قسمًا من المسجد للمستوطنين، وخلال الأعياد اليهودية يجري إغلاقه كاملًا والسماح للمستوطنين بإقامة الحفلات والعربدة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين