قوات الاحتلال تحاصر نابلس لليوم التاسع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لنابلس شمال الضفة الغربية، لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، كما تواصل إغلاق حاجز دير شرف غربًا بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وذكرت أنّ حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، وعورتا جنوبًا منذ ساعات الصباح أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين، الذين يمرون عبر هذه الحواجز.

ويفرض جيش الاحتلال حصارًا مشددًا على مدينة نابلس بحجة منع سلسلة من العمليات الفدائية التي يزعم الاحتلال أنها انطلقت منها.

المصدر / فلسطين أون لاين