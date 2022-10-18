تأكد غياب نجم بايرن ميونيخ أمام برشلونة وهذا مصير نوير

يستمر غياب الحارس القائد مانويل نوير عن فريقه بايرن ميونيخ الألماني الذي يستعد لمواجهة مضيفه أوغسبورغ الأربعاء في الدوري الثاني لمسابقة الكأس المحلية، وفق ما أفاد مدربه يوليان ناغلسمان.

وما زال نوير يتعافى من إصابة في الكتف أبعدته عن المباراتين الماضيتين لبايرن الذي سيفتقد أيضاً المهاجم لوروا ساني نتيجة تعرضه الأحد خلال الفوز على فرايبورغ 5-صفر في الدوري المحلي لإصابة في فخذه الأيسر ستبعده عن الملاعب حتى ثلاثة أسابيع.

وقال ناغلسمان "ما زال مانو (نوير) يشعر ببعض الألم"، رافضاً الاستعجال في عودته بين الخشبات الثلاث كي لا تتفاقم الإصابة.

وأمل ناغلسمان أن يعود نوير الى الفريق في مباراة عطلة نهاية الأسبوع ضد هوفنهايم في الدوري المحلي.

ورأى "أن كل مباراة نستعجل فيها بإعادته (الى الفريق) قد تؤدي الى انتكاسات. وحده بإمكانه اتخاذ هذا القرار الكبير. لن نقوم بأي مخاطرات".

أما بخصوص ساني الذي فرض نفسه أحد أهم عناصر الفريق البافاري هذا الموسم، فقال ناغلسمان "عادة ما تكون (فترة الغياب بسبب إصابة في الألياف العضلية) من أسبوعين الى ثلاثة. أفترض أنها ستكون بحدود ثلاثة أسابيع".

وتابع "ليست لدينا خبرة كبيرة معه في ما يخص هذا الأمر لأنه نادراً ما يعاني من إصابات عضلية".

وبذلك تأكد غياب ساني عن مباراة برشلونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الأربعاء المقبل، بينما سيكون نوير جاهز إلا اذا حدثت انتكاسة في حالته.

ومن المتوقع أن يعود توماس مولر الى الفريق بعد تعافيه من مشكلة في الظهر، لكنه سيبدأ مباراة الأربعاء من مقاعد البدلاء.

وكشف ناغلسمان أن مولر "أحرز تقدماً هائلاً بين الأمس واليوم. بالتأكيد، لن يلعب منذ البداية. سيكون علينا أن نرى كيف سيكون رد فعله في تمارين اليوم (الثلاثاء). سيسافر (مع الفريق) غداً وسيكون على مقاعد البدلاء".

وخرج بايرن الذي أحرز لقب كأس ألمانيا 20 مرة في انجاز قياسي، من الدور الثاني خلال الموسمين الماضيين على يد فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل بركلات الترجيح، ثم بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة.

المصدر / وكالات