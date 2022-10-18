الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في خان يونس وغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الغاز المدمع صوب المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المزارعين وهم يقومون بفلاحة أراضيهم في منطقة حي النجار شرق خزاعة الى الشرق من خان يونس، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

الجدير ذكره، أن الاحتلال يتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق القطاع، إضافة إلى استهداف الصيادين في بحر غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين