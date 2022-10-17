بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه الإقليمي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب رياضية ومساحات خضراء في المتنزه الإقليمي بتكلفة (135,000) دولار، من أجل تعزيز الرياضة والترفيه في الساحات الخضراء بقطاع غزة، وذلك من أجل خدمة كافة الفئات العمرية.

وذكر رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، أن البلدية لا تدخر جهدًا من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها لكافة أبناء خان يونس والمحافظة برمتها، إضافةً إلى تعزيز كافة الأنشطة والبرامج التي من شأنها العمل على دعم احتياجات المواطنين في ظل الظروف العامة، لافتًا إلى أهمية المشروع الذي يرنو لتوفير مقومات التنزه والترفيه للأسر الفلسطينية التي ترتاد المتنزه الإقليمي من محافظتي خان يونس ورفح.

وأك أن بلدية خان يونس تتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع المهمة والحيوية للنهوض بواقع خدماتها المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام، مبينًا أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها وتعمل على تطويرها بالشكل المطلوب لخدمة الشرائح المجتمعية المختلفة.

ومن جانبه أوضح مدير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن المشروع يتم بالتعاون مع جمعية بيادر، وبتمويل من الإغاثة الإسلامية-هولندا (IRN)، وسيستمر تنفيذه مدة 120 يومًا، ويشمل إنشاء ملعب معشب على مساحة 1,056 مترًا مربعًا، وإنشاء آخر متعدد الاستخدام على مساحة 364 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تبليط ممرات داخلية بمساحة 440 مترًا مربعًا ومرافق عامة وخدماتية وصحية في حديقة المتنزه تخدم كافة السكان في الجوار.

المصدر / فلسطين أون لاين