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الإفراج عن الأسير علاء زيدان من رام الله بعد 8 سنوات من الاعتقال

16 أكتوبر 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير علاء وليد زيدان من رام الله، وذلك بعد ثماني سنوات من الاعتقال.

وكان في استقبال المحرر زيدان أهله وأصحابه من قبيا غرب رام الله، وسط أجواء كبيرة من الفرحة. 

واخترق موكب الاستقبال مناطق عدة برام الله قبل أن يصل إلى منزل المحرر، فيما تزينت المنطقة برايات حركة حماس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زيدان عام 2014، ضمن حملة اعتقالات طالت محرري صفقة وفاء الأحرار، وكان من بينهم نايف غيظان والشيخ جمال مصطفى الخطيب وحسين يعقوب أجرب، خلال عملية اقتحام وتفتيش لمنازلهم في قبيا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #رام الله #وفاء الأحرار

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