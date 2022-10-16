10 جثامين محتجزة من شهداء الحركة الأسيرة

ارتفع عدد جثامين شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى 10، وذلك بعد رفض الاحتلال تسليم جثمان الأسير الشهيد "محمد ماهر السعيد تركمان" 18 عاماً من جنين.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "تركمان" في الرابع من أيلول الماضي بعد إصابته بحروق شديدة على إثر تنفيذ عملية بطولية في منطقة الأغوار برفقة ابن عمه الأسير الجريح "محمد وليد تركمان"، وتم التحقيق معه ميدانيًا بعد الاعتقال مباشرة رغم سوء وضعه الصحي وحاجته إلى الإسعافات السريعة وهو ما أدّى لتأخير نقله للمستشفى وتفاقم حالته الصحية.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الشهيد "تركمان "تعرّض خلال فترة وجوده في المستشفى إلى إهمال طبي متعمد حيث كان مصاباً بحروق بالغة وعميقة لحظة اعتقاله طالت حوالي 90% في جسده، وخضع لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، ومدّدت محكمة الاحتلال اعتقاله غيابيًا عدة مرات، وكان يقبع مكبلاً تحت الحراسة على مدار 24 ساعة رغم سوء حالته الصحية.

وحمَّل مدير المركز الباحث رياض الأشقر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير محمد تركمان، نتيجة المعاملة العنصرية التي تعرض لها.

واعتبر الأشقر استمرار احتجاز الجثامين وعدم تسليمها لذويهم أكبر جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية يرتكبها الاحتلال تحت سمع وبصر العالم.

والشهداء التسعة الآخرون هم أنيس محمود دولة، وعزيز عويسات، وفارس أحمد بارود، ونصار ماجد طقاطقة، وبسام أمين السايح، وسعدى خليل الغرابلي، وكمال نجيب أبو وعر، وسامي عابد العمور، والأسير داود الزبيدي.

المصدر / فلسطين أون لاين