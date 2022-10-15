10 ضحايا منذ مطلع الشهر: وفاة شخص من ميسر بأراضي الـ48 حرقا خلال نومه

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ1948 منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 10، وذلك بعد وفاة رافع هرشة، في الخمسينيات من عمره، من بلدة ميسر إثر حرقه خلال نومه.

وكان الضحية قد أحيل إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة بحالة حرجة، وقد أقر الطاقم الطبي اليوم وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، مؤخرا، لائحة اتهام ضد شاب (23 عاما) من ميسر على خلفية ضلوعه في إضرام النار بالضحية بعد أن كان على خلاف معه.

وأسفرت جرائم ارتكبت في المجتمع العربي عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، منذ مطلع الشهر الجاري ولغاية الآن.

وضحايا جرائم القتل منذ مطلع الشهر هم: خالد أبو سبيت من النقب، وسيم كيال من جديدة المكر، وعلاء الصح من اللد، ومأمون رباح من جديدة المكر، وأمير سعدي من عكا، وزينب الصانع من اللقية، وجلال عماش من جسر الزرقاء، وصبري مصراتي من الرملة، ويوسف عفوني عاصلة من عرابة، ورافع هرشة من ميسر.

المصدر / فلسطين أون لاين