فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 ضحايا منذ مطلع الشهر: وفاة شخص من ميسر بأراضي الـ48 حرقا خلال نومه

الهلال يواصل انتصاراته في الدوري الممتاز وخدمات خانيونس ينفرد بصدارة الدرجة الأولى

واتساب يطلق ميزة جديدة للجروبات

"شوفونا".. مهرجان ثقافي للفت الأنظار إلى قضية فلسطين

تخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية

5 معتقلين سياسيين في سجون السلطة يواصلون إضرابهم عن الطعام

لجنة أردنية: القدس تشهد واقعًا معقدًا وعصيبًا

رام الله.. وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم

مبادرة بريطانية للضغط على "تراس" لمنع نقل سفارة بلادها للقدس

شرطة محافظة غزة تبحث تعزيز التعاون مع "الهيئة المستقلة"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

10 ضحايا منذ مطلع الشهر: وفاة شخص من ميسر بأراضي الـ48 حرقا خلال نومه

15 أكتوبر 2022 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
...
جرائم قتل متصاعدة شهدها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ1948 منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 10، وذلك بعد وفاة رافع هرشة، في الخمسينيات من عمره، من بلدة ميسر إثر حرقه خلال نومه.

وكان الضحية قد أحيل إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة بحالة حرجة، وقد أقر الطاقم الطبي اليوم وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، مؤخرا، لائحة اتهام ضد شاب (23 عاما) من ميسر على خلفية ضلوعه في إضرام النار بالضحية بعد أن كان على خلاف معه.

وأسفرت جرائم ارتكبت في المجتمع العربي عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، منذ مطلع الشهر الجاري ولغاية الآن.

وضحايا جرائم القتل منذ مطلع الشهر هم: خالد أبو سبيت من النقب، وسيم كيال من جديدة المكر، وعلاء الصح من اللد، ومأمون رباح من جديدة المكر، وأمير سعدي من عكا، وزينب الصانع من اللقية، وجلال عماش من جسر الزرقاء، وصبري مصراتي من الرملة، ويوسف عفوني عاصلة من عرابة، ورافع هرشة من ميسر.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة