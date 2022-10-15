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الشرطة: مقتل مواطن طعنًا بآلة حادة بسبب خلاف مالي

15 أكتوبر 2022 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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قتل مواطن ستيني اليوم السبت، جراء طعنه بآلة حادة بعد الاعتداء عليه جنوب مدينة غزة بسبب خلاف مالي، فيما أعلنت الشرطة بغزة أنها أوقفت الجاني.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي، عن مقتل المواطن صليبا أبو نصيرة (64عامًا)، طعنًا بآلة حادة بعد الاعتداء عليه في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ظهر اليوم.

وأضاف البطنيجي في تصريح صحفي، أن الشرطة أوقفت الجاني (م، ج) (46عامًا)، وتبين من التحقيقات الأولية أن الاعتداء بسبب خلاف مالي، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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