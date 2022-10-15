في أسبوع.. 8 شهداء ومقتل جنديين وإصابة 34 مستوطنًا

شهدت الضفة الغربية أسبوعاً حافلاً بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، قتل وأصيب خلالها عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 8 مواطنين برصاص الاحتلال.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 8 مواطنين، وقتل جنديان من قوات الاحتلال وأصيب 32 جندياً ومستوطناً، ورصدت 162 نقطة مواجهة، و40 عملية إطلاق نار، و66 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

فيوم أمس الجمعة استشهد 4 شبان هم القسامي قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من رام الله في اشتباك مسلح قرب مستوطنة "بيت إيل"، والأسير محمد ماهر تركمان (17 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الأغوار في 4/9/2022، والمقاومان الطبيب عبد الله الأحمد (43 عامًا)، ومتين ضبايا (25 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار في نابلس وجنين، و5 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

وأصيب 7 جنود ومستوطنين رشقاً بالحجارة والمفرقعات النارية في نابلس وقلقيلية، وبالرصاص في مستوطنة "بيت إيل".

ويوم الخميس أحصيت 20 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و11 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وأصيب 8 مستوطنين رشقاً بالحجارة في نابلس وقلقيلية والقدس والخليل.

واستشهد يوم الأربعاء الشاب أسامة محمود عدوي (18 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم العروب.

وأحصيت 45 نقطة مواجهة في معظم مدن وقرى الضفة الغربية، و11 عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال.

وألقى الشباب الثائر عبوتين متفجرتين صوب قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف وحاجز الجلمة، و19 زجاجة حارقة استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق.

وأصيب 6 من جنود الاحتلال خلال مواجهات في العيساوية، وسلوان في القدس المحتلة، وسبسطية بنابلس.

كما أصيب مستوطنان بجروح بعد رشقهما بالحجارة في محيط باب الأسباط، وقرب مستوطنة "بسجوت".

وأحصيت يوم الثلاثاء 23 نقطة مواجهة بالضفة الغربية، و12 عملية إطلاق نار أبرزها في نابلس والقدس، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال.

وقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين في نابلس.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال في مواجهات بمخيم شعفاط، ومستوطن في النبي صالح قضاء رام الله.

واستشهد يوم الاثنين الطفل محمود محمد السعدي (12 عامًا) من اليامون متأثرًا بإصابته في مخيم جنين بتاريخ 28/9/2022.

وأحصيت 9 نقاط مواجهة في عدة مناطق، و4 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية استهدفت قوات الاحتلال.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في نابلس، فيما أصيب مستوطنان رشقاً بالحجارة قرب راس كركر قضاء رام الله.

وأحصيت يوم الأحد 19 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أصيب خلالها جندي إسرائيلي في العيساوية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار في نابلس، وألقوا عبوة ناسفة تجاه حاجز الجلمة، فيما ألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في 10 مناطق.

واستشهد يوم السبت الماضي الشابين محمود مؤيد الصوص (18 عامًا) من مخيم جنين برصاص الاحتلال، وأحمد محمد دراغمة (16 عامًا) من طوباس في مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين.

وقتلت مجندة وأصيب 2 بالرصاص في عملية إطلاق نار في حاجز مخيم شعفاط، وأصيب جندي بالرصاص في مخيم جنين، وجندي في مواجهات باب العامود بالقدس المحتلة.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و10 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين