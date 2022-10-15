أندرلخت يعتذر من وست هام بسبب جماهيره

تقدم نادي أندرلخت البلجيكي باعتذار رسمي إلى نادي وست هام الإنجليزي، بسبب قيام جمهوره بإطلاق الألعاب والصواريخ النارية، وتحطيم وإلقاء المقاعد على مشجعي وست هام يونايتد، في مباراة الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي، التي انتهت بفوز الفريق اللندني 2-1 في العاصمة البريطانية الخميس الماضي.

اضطرت الشرطة للتدخل للتفريق بين مشجعي الفريقين وقال النادي البلجيكي إن تصرفات جمهوره غير مقبولة.

واعتقلت قوات الأمن أحد مشجعي الفريق الزائر بعد نزوله إلى أرض الملعب.

وقال متحدث باسم أندرلخت: "سيراعي النادي هذه الأمور مستقبلاً، لأننا لا نتسامح مع مثل هذه التصرفات لا في ملعبنا ولا خارج أرضنا".

وأضاف: "سنبحث هذا الأمر مع الجمهور وبالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ونحن نستكر هذا بشدة، ونود الاعتذار لوست هام عن هذه التصرفات".

وأشاد مدرب وست هام ديفيد مويز برد فعل النادي البلجيكي قائلاً: "من الجيد جداً من النادي الإدلاء بهذه الأقوال.. كل التقدير له".

المصدر / وكالات