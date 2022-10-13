أطعمة ممنوعة على المرأة الحامل في الشهور الأولى.. ما هي؟

هناك بعض الأطعمة الممنوعة على المرأة الحامل خلال المرحلة الأولى من الحمل، والتي لا يفضل تناولها في بداية الحمل خوفًا من أضرارها.

وينصح الخبراء في مجال الصحة، المرأة عند بداية الحمل بأنه يجب عليها الاهتمام بصحتها وتغذيتها والابتعاد عن العادات السيئة، وهناك قائمة ببعض الأكل الممنوع للحامل في الشهور الأولى وهي كما يلي:

ما هو الأكل الممنوع للحامل في الشهور الأولى؟

1- الأطعمة المعلبة

يجب على الحامل وخاصة في الشهور الأولى تجنب تناول المعلبات، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والملح والمواد الحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود أي عناصر غذائية بها، كما يمكن أن تحتوي على بعض من أنواع البكتريا، والتي قد تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، مثل:

الأطعمة المحضرة في الميكرويف.

علب الكيك الجاهز.

العصير المعلب.

الحليب المكثف.

2- المأكولات البحرية الغنية بعنصر الزئبق

ينصح بعدم تناول المأكولات البحرية التي تحتوي على الزئبق في الشهور الأولى من الحمل، وذلك لأنها قد تتسبب في حدوث تسمم الزئبق، والذي يضر بالجنين.

كما يجب تناول سمك السلمون بكميات محددة أثناء فترة الحمل.

3- الجبن الطري

يصنع الجبن من اللبن غير المبستر، والذي يكون غير معقم ويحتوي على العديد من أنواع بكتريا. التي قد تتسبب في

حاسبة الحمل والولادة وجنس الجنين

حدوث تسمم غذائي، فتظهر الأعراض مثل الإسهال والقيء، والتي بدورها قد تؤثر على صحة الأم الحامل.

4- اللحوم غير المطهية

لا ينصح بتناول اللحوم غير المطهية أثناء فترة الحمل، وذلك لاحتوائها على أنواع مختلفة من البكتيريا، والتي لا يمكن التخلص منها عند درجة حرارة الطهي، مما يؤثر على نمو الجنين بشكل مباشر.

5- الكافيين

يعتبر الكافين غير ممنوع بصورة قاطعة، حيث يمكنكِ تناوله ولكن بشكل محدد وبعد استشارة الطبيب المتخصص، والتأكد من وضعك الصحي.

المصدر / وكالات