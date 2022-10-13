وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن شركة أطلس للصرافة والحوالات المالية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.
الوظائف المطلوبة
1-موظف تلر عدد 1
2-موظف حوالات مالية وخدمات إلكترونية عدد 1
مؤهلات الوظيفة
- المؤهلات العلمية: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو إدارة الأعمال .
- مكان العمل : خانيونس
- ساعات العمل : من 10 -12 ساعة.
- الراتب : حسب الاتفاق
- التقديم متاح للشباب فقط
- يفضل وجود خبرة في المجال المذكور.
- حسن المظهر ولبق في التحدث مع الاخرين.
- التفرغ للعمل
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال ارسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/10/2022