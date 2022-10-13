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وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة خان يونس

13 أكتوبر 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أطلس للصرافة والحوالات المالية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.

الوظائف المطلوبة

1-موظف تلر عدد 1

 2-موظف حوالات مالية وخدمات إلكترونية عدد 1

مؤهلات الوظيفة

- المؤهلات العلمية: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو إدارة الأعمال .

- مكان العمل : خانيونس

- ساعات العمل : من 10 -12 ساعة.

- الراتب : حسب الاتفاق

- التقديم متاح للشباب فقط

- يفضل وجود خبرة في المجال المذكور.

- حسن المظهر ولبق في التحدث مع الاخرين.

- التفرغ للعمل

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال ارسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/10/2022

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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