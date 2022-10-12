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هدم 6 مساكن ومحال تجارية في بير هداج بالنقب

12 أكتوبر 2022 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم مساكن ومحلات في بير هداج اليوم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 مساكن ومحال تجارية في قرية بئر هدّاج بالنقب جنوب الداخل المحتل، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج، سليم الدنفيري، إن "قوات الهدم والدمار اقتحمت اليوم، بير هداج بآليات معززة، ودمرت ستة محلات وأكشاك صغيرة تعود لشبان من القرية.. هدموا كل الأكشاك البسيطة التي يعتاش منها الشبان الذين يبحثون عن مصدر رزق. هدموا الأكشاك ودمروها ومنعوا الشبان من إخراج مستلزماتهم منها".

وأشار الدنفيري في تصريح لموقع "عرب 48"، إلى أن "هذه السياسات التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية تجاه الشبان والبدو في النقب بشكل عام إجرامية وعنصرية، إذ أنهم يغلقون ويهدمون المصالح التجارية والمنازل، ويقطعون أرزاق الشبان، وهذا الذي تم هدم مصدر رزقه اليوم، ماذا سيفعل غدًا؟".

وشدد رئيس اللجنة المحلية على أن النقب يعيش أوضاعا صعبة جدًا، فكل يوم تحدث نكبة في النقب، وهذه الممارسات الإجرامية مستمرة بحق أهالي النقب.

المصدر / عرب 48
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#الاحتلال #النقب #الفلسطينيين

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