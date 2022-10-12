استجابة لدعوة عرين الأسود.. إضراب في الضفة والقدس تضامنًا مع شعفاط

استجابة لدعوة مجموعات عرين الأسود المُقاوِمة، عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، تضامنًا مع أهالي مخيم شعفاط.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة وسط دعوات للتوجه للحواجز رفضًا للحصار.

ووِفق ما رصده "فلسطين أون لاين"، فقد شاب الإضراب التزام واسع من قِبل المحلات التجارية والمطاعم، والتي امتنعت عن فتح أبوابها صباح اليوم، فيما شهدت حركة مدن الضفة الغربية حركة ضعيفة للمركبات عدا رام الله مقر السلطة الفلسطينية.

شاهد| إضراب شامل في مخيم الدهيشة ببيت لحم، دعمًا وإسنادًا لمخيم شعفاط pic.twitter.com/EFsr6Kf7wq — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 12, 2022

وفي القدس، أغلق الشبان الشوارع قرب حاجز قلنديا شمال المدينة فجر اليوم، استجابة لدعوات إعلان الإضراب الشامل.

وعمّ الإضراب حي رأس العامود في بلدة سلوان إسنادًا لأهالي شعفاط.

كما عمّ الإضراب الشامل كلًّا من جامعة القدس وبيرزيت والخليل والبوليتكنيك والنجاح والقدس المفتوحة وخضوري وبيت لحم، ردًّا على التغول بمخيم شعفاط واقتحامات الأقصى واستجابة لدعوات عرين الأسود.

شاهد| مجموعات شبابية في حي كفر عقب تغلق مداخل الحي استجابة لدعوات العصيان المدني والاضراب الشامل pic.twitter.com/QbVBnw7RS2 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 12, 2022

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" أنّ اليوم يُعدُّ يوم نفير وإضراب عامٍّ واشتباك شامل في كل نُقطة بالضفة الغربية، تضامنًا مع أهالي مخيم شعفاط بالقدس.

وأطلقت مجموعة من المقاومين في البلدة القديمة بنابلس على نفسها اسم "عرين الأسود"، عقب عملية اغتيال في فبراير 2022 طالت المطاردين (محمد الدخيل وأشرف مبسلط وأدهم مبروكة).

وفي سياق متصل، أعلن أهالي مخيم شعفاط بالقدس أمس، عن عصيان مدني مفتوح، ردًّا على الإجراءات الإسرائيلية التنكيلية وحصار المخيم والبلدات المجاورة.

وقال أهالي المخيم في بيان لهم، إنهم قرروا تعطيل مدارس مخيم شعفاط، ودعوة مدارس القدس للإضراب والإغلاق.

شاهد | التزام بالإضراب الشامل في بلدة عناتا شمال شرق القدس رفضاً للحصار المفروض عليها وعلى مخيم شعفاط pic.twitter.com/UhLQRDdu8C — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 12, 2022

وطالبوا لجان أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس، بالمشاركة في وقفة احتجاجية عند حاجز مخيم شعفاط اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحًا.

وقرّر الأهالي، منع استخدام السيارات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الطارئة، مع إغلاق جميع المحال التجارية، وعدم الخروج للعمل ابتداءً من اليوم كعنوان للكرامة، داعين أهالي منطقة عناتا للانضمام للعصيان.

المصدر / فلسطين أون لاين