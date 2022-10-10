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"التنمية الاجتماعية" تقدم مساعدة مالية طارئة للأسر التي لديها 3 توائم فأكثر

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يبلغ عددها 41 أسرة

"التنمية الاجتماعية" تقدم مساعدة مالية طارئة للأسر التي لديها 3 توائم فأكثر

10 أكتوبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قدمت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التنمية الاجتماعية مساعدة مالية طارئة بقيمة 12300 شيكل مقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي لـ 41 أسرة لديها 3 فأكثر من مواليد هذا العام.

وأوضحت مدير دائرة الأسرة والطفولة بالوزارة ربا البيطار، أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الاحتياجات اللازمة لأسر ثلاث توائم فأكثر، وذلك في إطار قيام الوزارة بواجبها تجاه رعاية الأطفال التوائم والتخفيف من أعباء هذه الأسر.

وبينت أن الوزارة لا تألوا جهداً للاستمرار في دعم هذه الأسر حسب المساعدات والامكانيات المتوفرة لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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