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هنية يهاتف النخالة مهنئًا بانطلاقة حركة الجهاد

07 أكتوبر 2022 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مهنئًا إياه بذكرى انطلاقة حركة الجهاد.

وقال هنية: "هذه الذكرى التي تأتي لتجدد روح الجهاد والمقاومة والالتزام والتمسك بالروح النضالية والثوابت والرؤية الموحدة لهذا الصراع الطويل مع العدو الصهيوني".

وأكد رئيس الحركة على معاني الأخوة والإسناد الكامل والتعاضد على ذات الطريق حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

واستعرض الجانبان آفاق المبادرة الجزائرية، والحرص على إنجاح المبادرة، وأهمية وضرورة استعادة وحدة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الخطيرة التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ارتباطا بكل مكونات وأبعاد القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الجهاد الإسلامي #إسماعيل هنية #زياد النخالة

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