فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بمناسبة "المولد النبوي".. صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

المرور بغزة: حالة وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

مستوطنون يهدمون خيمة ويدمرون خلايا شمسية في الأغوار

30 معتقلاً إدارياً يواصلون الإضراب عن الطعام

"الجبهتان": على محافظ نابلس الاعتذار والاستقالة "فورًا"

إصابة عشرات الطلبة بالاختناق بغاز الاحتلال شرق بيت لحم

شباب الداخل المحتل.. جيلٌ صاعد نسفَ رهان "بن غوريون"

حمادة لـ"فلسطين": أهالي الداخل لهم دور ريادي في الدفاع عن الأقصى

حافلات المرابطين.. شدٌّ للرحالِ إلى الأقصى يخترق المنع والحظر الإسرائيليَّيْن

الاحتلال يزعم "محاولة إطلاق نار على موقع عسكري" قرب نابلس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مستوطنون يهدمون خيمة ويدمرون خلايا شمسية في الأغوار

06 أكتوبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

هدم مستوطنون، الليلة الماضية، خيمة سكنية، ودمروا وحدة خلايا شمسية، وخزان مياه، بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين هدمت خيمة تعود ملكيتها للمواطن رائد محمد فارس صبيح، ودمرت وحدة خلايا شمسية وخزان مياه، والعديد من محتويات الخيمة.

يذكر أن منطقة الفارسية تشهد مؤخراً انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع للاحتلال لإقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي بدأ "مجلس المستوطنات" يعمل على تنفيذه منذ حوالي ستة أشهر، حيث تم تجريف 30 دونما من أراضي الخربة وتسييجها.

كما صعدت سلطات الاحتلال منذ أشهر من عمليات الاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية للمواطنين في الخربة، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة لاستردادها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنين #الأغوار الشمالية #طوباس #سلطات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر