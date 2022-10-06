إصابة عشرات الطلبة بالاختناق بغاز الاحتلال شرق بيت لحم

أصيب عدد من طلبة المدارس بلدة تقوع شرق بيت لحم شمال الضفة، اليوم الخميس، بحالات اختناق، من جرّاء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع.



وقالت مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الطلبة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق".



وأمس الأربعاء؛ أصيب عدد من طلبة المدارس الأساسية في المنطقة الجنوبية من الخليل وبمحيط الحرم الإبراهيمي، بعد ان استهدفتهم قوات الاحتلال بوابل من قنابل الغاز في أثناء مغادرتهم مدارسهم.



يُشار إلى أن الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام) استشهد، الخميس الماضي، في أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين