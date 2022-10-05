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عائلة شرايعة تطالب بالكشف عن مصير نجلها

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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سلامة شرايعة

طالبت عائلة الشاب سلامة رأفت شرايعة من بلدة بيرزيت قضاء مدينة رام الله، بالكشف عن مصير ابنها الذي اصيب برصاص قوات الاحتلال الاثنين عند مدخل التربية والتعليم في مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم العائلة عبد الهادي الزواوي شرايعة بأن العائلة ابلغت بالأمس بأن نجلها اصيب بالرصاص واستشهاد شابين اثناء اقتحام جيش الاحتلال لمدينة رام الله، ولكن بعد الاعلان عصر اليوم بأن احد الشبان الذين اعلن الاحتلال عن استشهادهم وهو باسل بصبوص على قيد الحياة مصابا في احدى المشافي الاسرائيلية، اصبحت العائلة تبحث عن اجابة حول مصير ابنها.

وردت العائلة على سؤال لماذا تم فتح بيت آجر؟ قالت بانها تعتقد بان ابنها قد استشهد دون اي تأكيد من الجهات الرسمية، حيث طالبتهم بالكشف عن مصيره.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #رام الله #استشهاد #بيرزيت

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