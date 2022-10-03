الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، ثلاثة شبان بعد إطلاق الرصاص الحي على مركبتهم قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

آثار دماء الشبان الثلاثة الذين أطلق الاحتلال النار عليهم داخل مركبتهم واعتقلهم قرب مخيم الجلزون شمال رام الله pic.twitter.com/E8Qi5QSuyX — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 3, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة قرب المخيم بعد مباغتة من فيها، وقامت باعتقالهم إلى جهة مجهولة ومصادرة المركبة التي كانوا يستقلونها.

وشوهدت آثار دماء للشبان على الأرض بعد انسحاب قوات الاحتلال، دون معرفة مصيرهم أو إصاباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين