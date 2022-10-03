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بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم برام الله

03 أكتوبر 2022 . الساعة 06:39 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، ثلاثة شبان بعد إطلاق الرصاص الحي على مركبتهم قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة قرب المخيم بعد مباغتة من فيها، وقامت باعتقالهم إلى جهة مجهولة ومصادرة المركبة التي كانوا يستقلونها.

وشوهدت آثار دماء للشبان على الأرض بعد انسحاب قوات الاحتلال، دون معرفة مصيرهم أو إصاباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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