مع تصاعد المقاومة.. "مجلس المستوطنات" يشنّ هجومًا حادًا على حكومة "لابيد"

شنّ رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المتطرف، يوسي داغان، صباح الأحد، هجومًا حادًا على حكومة لابيد.

داغان طالب "الحكومة" و"الجيش" بشن عملية واسعة النطاق للقضاء على العمليات في الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد هذه العمليات وإلحقاها المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين.

وقال داغان في مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية: "اليوم كانت معجزة، لكن المعجزات يمكن أن تنتهي، الحكومة تتخلى عن جميع السكان لموجة العمليات المتزايدة باستمرار".

وأضاف: "يبذل الجيش كل ما في وسعه بالأدوات الممنوحة له، لكن إذا كنا نفكر في الاستمرار في الأسلوب الجراحي فلن نتمكن من منع هذه الموجة".

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وتابع: "إذا لم يتلق الجيش الإسرائيلي التوجيه والموافقة على التصرف بشكل عدواني وإعادة نقاط التفتيش، فستكون هناك موجة عمليات كبيرة هنا، على الجيش شن عملية وإعادة نقاط التفتيش".

وكانت عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، صوب حافلة وسيارة للمستوطنين شرقي نابلس مما أصيب مستوطنان بجراح.

والعملية هي واحدة من سلسلة عمليات متصاعدة تنفذها المقاومة ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على الانتهاكات الخطيرة الممارسة ضد شعبنا ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين