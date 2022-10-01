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تفاصيل الخبر
وظيفة شاغرة في بلدية خان يونس
01 أكتوبر 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط المذكورة أعلاه عبر الرابط التالي:
http://khanyounis.mun.ps/ar/jobs/
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