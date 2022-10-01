فلسطين أون لاين

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وظيفة شاغرة في بلدية خان يونس

01 أكتوبر 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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تقدم الطلبات المستوفاة للشروط المذكورة أعلاه عبر الرابط التالي:

http://khanyounis.mun.ps/ar/jobs/

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