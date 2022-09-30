الفلسطينيون يلبّون نداء "الفجر العظيم" في الأقصى

لبّى المئات من المقدسيين وفلسطينيي الداخل والضفة المحتلين، نداء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين، في سياق مواصلة الرباط داخل المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة، لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وشهد الأسبوع الماضي سلسلة من اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه، حيث أُصيب خلالها عدد منهم واعتُقل آخرون.

وتأتي حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهدت تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح حضورها مرتبطًا بقداسة “إرث الشهداء”، كما تقول الدعوات الشبابية الأسبوعية.







المصدر / فلسطين أون لاين