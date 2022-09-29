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بلدية خان يونس تضبط وتتلف 30 كجم من سمكة "الأرنب" السامة

29 سبتمبر 2022 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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سمكة الأرنب السامة

تمكنت فرق التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من ضبط (30) كجم من سمكة الأرنب السامة وذلك من أحد الأسواق المحلية بالمدينة، وتم إتلاف الكمية المضبوطة وتحرير محضر إتلاف بحق المخالف حسب الأصول.

وذكر القائم بأعمال مدير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر أنّ مفتشي الصحة بالدائرة وخلال جولتهم الاعتيادية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات والأسواق ومراكز البيع المختلفة، تمكنوا من اكتشاف سمكة الأرنب السامة في سوق مركز المدينة وإتلافها على الفور كونها تشكل خطرًا على حياة المستهلكين.

وشدّد مطر على أنّ بلدية خان يونس ماضية في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من خلو الأسواق من البضاعة غير الصحية وتنظيفها لحماية المستهلكين من الإصابة بالمخاطر الصحية، لافتًا إلى أنّ الجهات الصحية الحكومية أكدت أنّ سمكة الأرنب سامة وقد تودي بحياة من يتناولها وذلك نتيجة لاحتوائها على عناصر سامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية خان يونس #سمكة الأرنب السامة

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