إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز بشرط الحبس المنزلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد، بشرط تحويله للحبس المنزلي وذلك بعد اعتقال دام 4 أشهر.

وكان الباز قد اعتُقل يوم 30 أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الاحتلال"، بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في مايو 2021، والثاني في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.

والشيخ الباز 64 عاماً حافظ لكتاب الله، ومن قيادات الحركة الإسلاميّة في الداخل المحتل، كما أنه إمام وخطيب ومصلح.

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ويحاكم الاحتلال الشيخ يوسف على مفاهيمه وثوابته الوطنية، حيث وقف مرابطًا مناصرًا لقضيّة المسجد الأقصى المبارك، ودعا المواطنين للثبات في أرضهم باللد والرملة والقدس ويافا والنقب والمثلث والجليل.

وتعرض للملاحقة والتحقيقات والاعتداء الجسدي عدة مرات، لكنّه بقي ثابتًا على مواقفه، ويعتبره الاحتلال خطرًا على مشروعه بالاستيلاء على اللد وتهويدها بالكامل.

وخاض الشيخ إضرابًا عن الطعام استمر حوالي أسبوع؛ احتجاجًا على ممارسات سلطات الاحتلال بحقه والمماطلة بالإفراج عنه رغم صدور قرار بذلك حينها، حيث نقل فور شروعه بالإضراب عن الطعام والماء للمشفى لتلقي العلاج كونه يعاني من أمراض في القلب.

وخلال إضرابه عن الطعام، أقيمت خيمة اعتصام في اللد للتضامن مع الأسير الباز وباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين