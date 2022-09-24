وقفة احتجاجية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت للمطالبة بحل الأزمة

شارك عشرات الموظفين في جامعة بيرزيت اليوم السبت، في وقفةٍ احتجاجيةٍ نظّمتها نقابة العاملين بالجامعة؛ للمطالبة بحل الأزمة القائمة والمطالبة بحقوق العاملين والموظفين.

وطالب العاملون الذين شاركوا بالوقفة إلى جانب عددٍ من الطلاب بإنصاف الموظفين، بينما يواصل عدد من العاملين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على عدم تجاوب الإدارة مع مطالبهم.

وكانت نقابة العاملين بالجامعة أعلنت الاثنين الماضي الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبها من قبل إدارة الجامعة، حيث يطالب العاملون في الجامعة بتطبيق "اتفاق الكادر" لعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي، في حين تُصرّ الإدارة على مبلغ مقطوع؛ ما يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق.

كما تطالب النقابة بتطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتحويل فرق سعر الدولار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين، وعدم المسّ بالأمن الوظيفي من خلال عقود يعتبرها العاملون "مجحفة وتلتف على قانون العمل" للتخلص من الموظفين الذين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين