الاحتلال يحكم بسجن 4 أسرى من بيت لحم وجنين

أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية العسكرية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن الفعلي على 4 أسرى من بيت لحم وجنين.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، أن محكمة "عوفر" حكمت على الأسرى جمال بسام ديرية، وكامل عماد ديرية ، ومحمد حسن ديريه، بالسجن 12 شهرًا، وغرامة مالية 1000 شيقل لكل منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة قبل حوالي 5 شهور بعد مداهمة منازلهم بشكل وحشي، وتحطيم محتوياتها ونقلتهم إلى التحقيق في مركز "عتصيون".

وفي السياق، حكمت محكمة الاحتلال على الأسير حمادة سائد أبو سمرة من بلدة الجديدة قضاء جنين، بالسجن الفعلي 22 شهرًا، وغرامة مالية 5 آلاف شيقل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أبو سمرة بتاريخ 27/2/2022 بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة الجديدة وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة" العسكري، والذي استمر معه لعدة أسابيع.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين