محكمة للسلطة تقرر الإفراج عن الصحفي محمد عتيق

أصدرت محكمة تابعة للسلطة في مدينة أريحا بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، قرارًا بالإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد عتيق؛ المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة منذ نحو أسبوعين.

ووفق مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإنّ القاضي قرر "إطلاق سراح عتيق بكفالة عدلية قيمتها ثلاثة آلاف دينار أردني (4200 دولار)".

وأكدت المجموعة "عدم وجود أي مبررات لاستمرار اعتقال عتيق"، وأنّ "اعتقاله كان سياسيًّا بامتياز".

وكان جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة قد اعتقل عتيق قبل نحو أسبوعين، بعد مداهمة منزله في قرية برقين قضاء مدينة جنين، وصادر ثلاثة أجهزة كمبيوتر، ومثلها أجهزة محمولة.

وجرى نقل عتيق لاحقًا إلى سجن تابع للجهاز في مدينة أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين