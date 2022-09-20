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الاحتلال يعتقل 5 شبان في رهط على خلفية أزمة السكن

20 سبتمبر 2022 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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اعتقالات على خلفية أزمة السكن في رهط بالداخل المحتل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان من عائلة أبو زايد في مدينة رهط بمنطقة، جنوبي فلسطين المحتلة، بشبهة "بناء خيمة على أرض الدولة بدون ترخيص" في ضاحية رقم 11، ردودا غاضبة.

وطالب الأهالي بإطلاق سراح الشبان الخمسة، وستنظر محكمة الاحتلال "الصلح" في بئر السبع بطلب "الشرطة" تمديد اعتقالهم، اليوم، ومن المتوقع إطلاق سراحهم بشروط مقيدة وإبعادهم الخيام.

ونصب العشرات من أهالي رهط خياما على أراضي ضاحية رقم 11، وذلك احتجاجا على الأزمة السكنية الخانقة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن 1950 عائلة من رهط قدمت أوراقها لمناقصة الوحدات السكنية في الضاحية، وحظيت 450 عائلة فقط بقسائم أرض للبناء، وتعاني نحو 12 ألف أسرة من عدم توفر منزل بملكيتها.

وتجاوز عدد سكان رهط 80 ألف نسمة، وهي المدينة الأكبر للمواطنين العرب في منطقة النقب، وتعاني أزمة سكن خانقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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