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بالفيديو احتجاجات واسعة بنابلس رفضاً لاعتقال المطارد اشتية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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أطلق شبان فلسطينيون النار، مساء اليوم، بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة نابلس احتجاجاً على اعتقال أجهزة أمن السلطة للمطارد للاحتلال مصعب اشتية.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا عدة شوارع رئيسة بمدينة نابلس، رفضًا لاعتقال السلطة المطارد اشتية رفيق درب الشهيد إبراهيم النابلسي.

واعتقل وقائي السلطة، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر مصعب اشتية من مدينة نابلس المحتلة، برفقة اثنين آخرين.

يذكر أن المطارد اشتية، أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، هددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتية تعرض لعدة محاولات اغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي نجا منها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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