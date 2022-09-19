احتجاجات واسعة بنابلس رفضاً لاعتقال المطارد اشتية

أطلق شبان فلسطينيون النار، مساء اليوم، بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة نابلس احتجاجاً على اعتقال أجهزة أمن السلطة للمطارد للاحتلال مصعب اشتية.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا عدة شوارع رئيسة بمدينة نابلس، رفضًا لاعتقال السلطة المطارد اشتية رفيق درب الشهيد إبراهيم النابلسي.

واعتقل وقائي السلطة، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر مصعب اشتية من مدينة نابلس المحتلة، برفقة اثنين آخرين.

يذكر أن المطارد اشتية، أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، هددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتية تعرض لعدة محاولات اغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي نجا منها.

تصاعد الاحتجاجات على دوار الشهداء في نابلس عقب اعتقال أجهزة أمن السلطة المطارد للاحتلال مصعب اشتية رفيق درب الشهيد إبراهيم النابلسي pic.twitter.com/OtxdoieoDD — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين