الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستنكر الاعتداء على طلبتها

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل الاعتداء على عدد من طلبتها، اليوم الإثنين، من قبل عناصر الشبيبة الطلابية تحت حماية عناصر من أجهزة أمن السلطة.

واعتدى عناصر من الشبيبة على طلبة الكتلة الإسلامية أمام جامعة الخليل، وسط انتشار مكثف للقوات المشتركة التابعة لأجهزة أمن السلطة التي حاصرت الجامعة.

وحمّلت الكتلة إدارة الجامعة كاملة المسؤولية عما حدث من اعتداءات وأحداث أمام الجامعة، وطالبتها بالوقوف عند مسؤولياتها.

وأعلنت عن تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، لضمان سلامة الطلاب.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من انتهاكاتها بحق المواطنين، واعتقالاتها على خلفية سياسية، بينهم طلبة ومحامون وصحفيون ونشطاء.

وصعّدت قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة مؤخراً من عمليات اعتقال وملاحقة طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وتركّزت الاعتقالات على نشطاء الكتلة التي تمكّنت في الأشهر الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة سواء على صعيد الانتخابات كما جرى في جامعة بيرزيت، أو تعزيز وجودها وفعالياتها كما جرى في جامعة النجاح بنابلس، وبوليتكنيك فلسطين في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين