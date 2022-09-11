سقوط طائرة "مسيرة" للاحتلال قرب قلقيلية

ادعت وسائل اعلام عبرية، أن طائرة "مسيرة" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سقطت الليلة الماضية، قرب قلقيلية "لأسباب تقنية".

وأوضحت أن سقوط المُسيّرة كان ناتجًا عن عطل فني.

والطائرات المسيرة هي عبارة عن طائرة صغيرة جدًّا، تُستخدم لجمع معلومات استخبارية تحضيرا لتنفيذ هجوم لاح، وحجم الطائرة يُحدد المدة الزمنية التي تمضيها في التحليق في الجو، إضافة إلى عدد من الأجهزة التي تستطيع حملها.

ولهذه الطائرة عدة وظائف، منها: استخباري، تمويه العدو، وقصف جوي، وتحتوي الطائرة المرسلة لجمع المعلومات الاستخبارية على آلة تصوير (كاميرا) تلفزيونية مثبتة في مقدمتها أو في ذيلها، أما الطائرة المخصصة للقصف من نوع بردتور الأمريكية الصنع فبإمكانها حمل صواريخ جاهزة للإطلاق.

وتُطيّر الطائرة بواسطة جهاز أرضي خاص بالتوجيه والتحريك والإعادة، ولقد وُلدت فكرة الطائرة بدون طيار على يد ضابط في سلاح جو الاحتلال، والذي توفرت لديه كل الإمكانيات والموارد، من قبل سلاح الطيران لتطوير هذه الفكرة في السبعينات من القرن الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين