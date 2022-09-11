فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدير برنامج التعليم بالأونروا يتحدث عن قرار منع زيارة أولياء الأمور للمدارس

غسان بنات: لا نية حقيقية للسلطة بمحاكمة قتلة نزار

سقوط طائرة "مسيرة" للاحتلال قرب قلقيلية

"الهدم الذاتي القسري" في القدس يُبدد حلم المقدسي "شرف" بالزواج

التفكجي: مشروع البؤر الرعوية يهدد بسرقة ثلث أراضي الضفة الغربية

الاحتلال والسلطة.. "تخبُّط" على وقع تصاعد المقاومة في الضفة

"المرور" بغزة: 5 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

الأسير "زيود" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

حريق ضخم في حارة اليهود بالقاهرة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سقوط طائرة "مسيرة" للاحتلال قرب قلقيلية

11 سبتمبر 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

ادعت  وسائل اعلام عبرية، أن طائرة "مسيرة" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سقطت الليلة الماضية، قرب قلقيلية "لأسباب تقنية".

وأوضحت أن سقوط المُسيّرة كان ناتجًا عن عطل فني.

والطائرات المسيرة هي عبارة عن طائرة صغيرة جدًّا، تُستخدم لجمع معلومات استخبارية تحضيرا لتنفيذ هجوم لاح، وحجم الطائرة يُحدد المدة الزمنية التي تمضيها في التحليق في الجو، إضافة إلى عدد من الأجهزة التي تستطيع حملها.

ولهذه الطائرة عدة وظائف، منها: استخباري، تمويه العدو، وقصف جوي، وتحتوي الطائرة المرسلة لجمع المعلومات الاستخبارية على آلة تصوير (كاميرا) تلفزيونية مثبتة في مقدمتها أو في ذيلها، أما الطائرة المخصصة للقصف من نوع بردتور الأمريكية الصنع فبإمكانها حمل صواريخ جاهزة للإطلاق.

وتُطيّر الطائرة بواسطة جهاز أرضي خاص بالتوجيه والتحريك والإعادة، ولقد وُلدت فكرة الطائرة بدون طيار على يد ضابط في سلاح جو الاحتلال، والذي توفرت لديه كل الإمكانيات والموارد، من قبل سلاح الطيران لتطوير هذه الفكرة في السبعينات من القرن الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #جنود الاحتلال #قلقيلية #طائرة مسيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة