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بالفيديو وقفة برام الله نصرة للأسير "أبو حميد" ورفضاً للاعتقال السياسي

10 سبتمبر 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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شارك المئات من المواطنين، في وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسي ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ونصرة للأسيــر في سجون الاحتلال المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.

ورفع المشاركون صور الأسير في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد والمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مطالباً بتحقيق الحرية لهم.

يتبع

 
#بث_مباشر | وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسي ونصرة للأسيــ،،ــر المريض #ناصر_أبو_حميد

#بث_مباشر | وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسي ونصرة للأسيــ،،ــر المريض #ناصر_أبو_حميد

Posted by PS Online on Saturday, September 10, 2022

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المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #الاعتقال السياسي #ناصر أبو حميد

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