وقفة برام الله نصرة للأسير "أبو حميد" ورفضاً للاعتقال السياسي

شارك المئات من المواطنين، في وقفة وسط رام الله رفضاً للاعتقال السياسي ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ونصرة للأسيــر في سجون الاحتلال المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.

ورفع المشاركون صور الأسير في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد والمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مطالباً بتحقيق الحرية لهم.

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين